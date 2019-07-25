Мюллер заявил о случаях поддержки Россией Хиллари Клинтон
Об этом он сказал во время дачи показаний в Конгрессе, отвечая на вопрос члена Палаты представителей Джима Хаймес, сообщает DW.
"Кому должна была принести выгоду кампания России в соцсетях - Хиллари Клинтон или Дональду Трампу?" - спросил Хаймес. "Дональду Трампу", - ответил Мюллер, позже уточнив: "однако были и случаи, когда Хиллари Клинтон становилась объектом очень похожего поведения.
На вопрос о том, повлияла ли российская кампания в СМИ на исход президентских выборов, Мюллер отвечать отказался.
"Я не хочу заниматься спекуляциями", - заявил он.
Ранее бывший спецпрокурор Роберт Мюллер опроверг заявление Дональда Трампа о "полном оправдании" по итогам расследования дела о российском вмешательстве в выборы.
По словам Мюллера, его расследование не очищает Трампа от возможных обвинений в препятствовании правосудию.
Напомним, в своем выступлении бывший спецпрокурор Роберт Мюллер назвал вмешательство РФ в выборах наибольшей угрозой американской демократии.
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