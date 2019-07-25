Мюллер заявил о случаях поддержки Россией Хиллари Клинтон

25 июля, 2019, 13:32

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что в ходе расследования о возможных связях Дональда Трампа с Кремлем его команда обнаружила также случаи поддержки Хиллари Клинтон РФ в соцсетях

Об этом он сказал во время дачи показаний в Конгрессе, отвечая на вопрос члена Палаты представителей Джима Хаймес, сообщает DW.

"Кому должна была принести выгоду кампания России в соцсетях - Хиллари Клинтон или Дональду Трампу?" - спросил Хаймес. "Дональду Трампу", - ответил Мюллер, позже уточнив: "однако были и случаи, когда Хиллари Клинтон становилась объектом очень похожего поведения.

На вопрос о том, повлияла ли российская кампания в СМИ на исход президентских выборов, Мюллер отвечать отказался.

"Я не хочу заниматься спекуляциями", - заявил он.

Ранее бывший спецпрокурор Роберт Мюллер опроверг заявление Дональда Трампа о "полном оправдании" по итогам расследования дела о российском вмешательстве в выборы.

По словам Мюллера, его расследование не очищает Трампа от возможных обвинений в препятствовании правосудию.

Напомним, в своем выступлении бывший спецпрокурор Роберт Мюллер назвал вмешательство РФ в выборах наибольшей угрозой американской демократии.