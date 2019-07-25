Мужчина с Харьковщины выиграл миллион в лотерею "Лото-Забава"

25 июля, 2019, 10:08

Сделал сюрприз для жены! Григорий Ивакин из Харьковской области выиграл миллион в лотерее "Лото-Забава", впрочем жене сказал об этом только несколько месяцев спустя

Григорий Ивакин в этом году стал миллионером в 1028-м тираже "Лото-Забава". Он играет в лотерею в течение десяти лет, однако ранее ни разу не выигрывал больше сотни гривен. Мужчина вспоминает: в апреле, перед командировкой, решил приобрести 2 билета лотереи.

Эфир с результатам той недели мужчина не посмотрел. Подтверждение выигрыша получил уже в пункте продажи после возвращения из командировки.

"Никакого предчувствия не было, я просто забыл о билетах, а вот когда вспомнил - пошел и проверил", - вспоминает Григорий.

Только когда проверил счастливый билет на точке продажи лотерей "М.С.Л." и получил звонок от представителей компании, поверил в выигрыш. Радостную весть до последнего держал в тайне.

Жене же сразу сказал, что выиграл 85 000. Затем поведал, что получил втрое больше. И только за несколько недель до путешествия в Киев признался: стал миллионером.

Для новоиспеченных богачей организовали насыщенную подарочную программу в стиле luxury: белый лимузин, посещение известных столичных ресторанов, личный фотограф, экскурсия по городу и незабываемое путешествие на частном катере по Днепру. Все это и многое другое вошло в эксклюзивную программу "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров" М.С.Л. ", которую подарил Григорию и Вере лотерейный оператор. А главной изюминкой стал визит в первый киевский музей фотоилюзий, где гости из Слобожанщины имели возможность не только спастись от акулы, уйти от извержения вулкана, почувствовать левитацию, но и посетить новый масштабный проект CRAZY ROOM с символами Киева в нереальном, фантастическом исполнении. Муж и жена говорят: там забыли обо всех заботах и вспомнили детство!

Куда потратить полученный миллион, супруги еще не определилось. Хотят сделать ремонт в доме и поехать на отдых. Все, что останется, планируют отдать детям и внукам.

Не забыли супруги и посетить прямой эфир в студию "Лото-Забава". И только тогда, с телеэкранов, Григорий и Вера сообщили о выигрыше своим знакомым.

Супруги из Харьковщины знают точно: играть в лотерею "Лото-Забава" будут и дальше. Так как уверены, что побеждает тот, кто играет! Кстати, в том же тираже, когда Григорий и Вера приехали за желанным чеком, стало известно о появлении нового, уже 25-го миллионера "Лото-Забава" в 2019 году. Всего же за все время существования этой лотереи, миллионерами и мультимиллионерами стали 337 украинцев.