Лучшая украинская биатлонистка готовится к новому сезону со сборной Словении
Об этом рассказал старший тренер сборной Украины Валерий Лесников, сообщает Xsport .
По его словам, Юлия Джима провела первый тренировочный сбор в Обертиллиахе (Австрия) вместе со сборной Словении, которую возглавляет экс-тренер женской команды Украины Урош Велепець.
"Джима уже провела первый сбор со словенской командой под руководством Уроша Велепеця. Ей организовали подготовку, все согласовали. Она у нас появится непосредственно на чемпионате Украины в сентябре, должна будет выступить в гонках на лыжероллерах. Там мы как раз будем принимать решение, о принципах формирования сборной команды на этапы Кубка мира. Так что в сентябре будем видеть Юлию непосредственно на соревнованиях, и обсуждать с ней разные моменты ", - сказал Лесников.
Напомним, Джима с прошлого сезона тренируется отдельно от сборной Украины - под руководством своего многолетнего тренера словенца Уроша Велепеця.
- В декабре 2018 Юлия Джима ответила на вопрос о возможном изменении гражданства .
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