Корпорация "Богдан" пожаловалась G7 на "политически мотивированные" обыски НАБУ

25 июля, 2019, 12:28

"Богдан Моторс" проинформировал послов стран "Большой семерки" и офис Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) о политической мотивированности обысков, проведенных Национальным антикоррупционным бюро Украины

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте "Богдан Моторс".

"Компания" Богдан Моторс "сообщила послов стран Большой Семерки и офис Европейской Бизнес Ассоциации по политически мотивированных действий по отношению к предприятиям компании со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины", - отмечается сообщении.

В компании считают, что "силовое давление" на предприятия "Богдан Моторс" осуществляется с целью парализовать работу компании полностью или частично. В частности, обыски, проведенные 19 и 24 июля, парализовали работу управляющей компании "Богдан Моторс".

В среду, 24 июля, детективы НАБУ пришли с обыском в компанию "Богдан Моторс" в рамках дела о злоупотреблениях должностными лицами государственного "Укрэксимбанка" служебным положением