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Espreso.tvОбществоКомпьютеризация первичного звена увеличилась от 3% до 97%, - Супрун

Компьютеризация первичного звена увеличилась от 3% до 97%, - Супрун


фото: snation.org.ua
Компьютеризация на первичном звене медицины еще в начале 2018 года составляла 3%, сейчас - это 97%

Об этом 25 июля во время пресс-конференции по трансформации системы здравоохранения сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Еспресо.TV

"Очень многие люди переживали, что не будет компьютеров, не будет ничего работать, но как видим, местные власти вложили инвестиции в свое первоначальное звено и теперь оно уже компьютеризировано", - сказала она.

Также по словам Супрун, уже работает электронная услуга электронной рецепт, в тестовом режиме запустилась услуга е-карта, в процессе разработки еще пока находятся электронные направления и электронные больничные.

 
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