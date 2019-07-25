КНДР возобновит авиарейсы в "китайский Лас-Вегас" после 15 лет перерыва
25 июля, 2019, 15:40
Национальная авиакомпания Северной Кореи Air Koryo восстановит прямые рейсы из Пхеньяна в "китайский Лас-Вегас" Макао в августе после 15 лет перерыва
Об этом заявили в управлении гражданской авиации Макао, сообщает AFP .
"Национальная авиакомпания Северной Кореи Air Koryo восстановит прямые рейсы из Пхеньяна к игорному анклава (в Китае - ред.) Макао на следующей неделе после 15-летнего перерыва", - говорится в сообщении.
Рейсы будут летать из Пхеньяна в Макао дважды в неделю, начиная со 2 августа.
С перезапуском этого маршрута Макао станет четвертым городом с регулярным рейсом в столицу Северной Кореи после Пекина и Шеньяна в Китае, а также Владивостока в России.
Как отмечает издание, Air Koryo ранее выполняла маршрут Пхеньян-Макао в период между 1996 и 2004 годами.
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