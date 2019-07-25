Google забанить расширения для Chrome, которые собирают много данных о пользователях

25 июля, 2019, 11:08

Сейчас в магазине Chrome Web Store есть около 180 000 расширений для браузера Chrome. С 15 октября 2019 года компания Google собирается жестко ограничить разработчиков расширений в том, к каким данным они будут иметь доступ

Об этом говорится в официальном блоге компании.

"Мы требуем от расширений спрашивать доступ к минимально возможному количеству данных. Ранее мы призвали разработчиков к этому, сейчас это стало требованием для всех приложений ", - сообщили в компании.

Ранее политику обращения с данными (в том числе, у кого есть к ним доступ) должны были публиковать приложения, у которых есть доступ к чувствительным данным. Теперь это должны делать все расширения, работающие с пользовательским контентом и общением.

Как отмечает Ник Белогорский, который недавно стал директором по безопасности Google, это означает, что приложение, собирающее данные об активности пользователя в браузере, будет забанено в Chrome Web Store. Разработчики смогут запрашивать только данные, минимально необходимые для работы программы.

После 15 октября все приложения, которые будут нарушать новую политику, будут удаляться из магазина.