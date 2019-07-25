Google забанить расширения для Chrome, которые собирают много данных о пользователях
Об этом говорится в официальном блоге компании.
"Мы требуем от расширений спрашивать доступ к минимально возможному количеству данных. Ранее мы призвали разработчиков к этому, сейчас это стало требованием для всех приложений ", - сообщили в компании.
Ранее политику обращения с данными (в том числе, у кого есть к ним доступ) должны были публиковать приложения, у которых есть доступ к чувствительным данным. Теперь это должны делать все расширения, работающие с пользовательским контентом и общением.
Как отмечает Ник Белогорский, который недавно стал директором по безопасности Google, это означает, что приложение, собирающее данные об активности пользователя в браузере, будет забанено в Chrome Web Store. Разработчики смогут запрашивать только данные, минимально необходимые для работы программы.
После 15 октября все приложения, которые будут нарушать новую политику, будут удаляться из магазина.
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