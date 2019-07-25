Годунок, которого Зеленский выгнал с заседания в Борисполе, нанял адвоката, чтобы судиться с "преЗЕдентом"
25 июля, 2019, 15:36
Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок нанял адвоката, чтобы судиться с президентом Владимиром Зеленским по защите чести и достоинства
Об этом он сообщил в Facebook.
"Сегодня подписал соглашение с известным и смелым адвокатом Дмитрием Кальком. Все остальные боятся судиться против ПреЗЕдента. Мы настроены на победу в деле по защите моей чести, достоинства и деловой репутации, пострадавших от противоправных обвинений гаранта Конституции", - подписал фотографию Годунок.
- Зеленский 10 июля на встрече с местными чиновниками Борисполя Киевской выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка из-за, в частности, найденную в интернете информацию о его судимости.
- Уже после завершения совещания, поднимаясь из-за стола, Зеленский сказал, что сейчас позвонит Баканов по этому поводу "черта".
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