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Espreso.tvОбществоГодунок, которого Зеленский выгнал с заседания в Борисполе, нанял адвоката, чтобы судиться с "преЗЕдентом"

Годунок, которого Зеленский выгнал с заседания в Борисполе, нанял адвоката, чтобы судиться с "преЗЕдентом"

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок нанял адвоката, чтобы судиться с президентом Владимиром Зеленским по защите чести и достоинства

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня подписал соглашение с известным и смелым адвокатом Дмитрием Кальком. Все остальные боятся судиться против ПреЗЕдента. Мы настроены на победу в деле по защите моей чести, достоинства и деловой репутации, пострадавших от противоправных обвинений гаранта Конституции", - подписал фотографию Годунок.

  • Зеленский 10 июля на встрече с местными чиновниками Борисполя Киевской выгнал из зала секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка из-за, в частности, найденную в интернете информацию о его судимости.
  • Уже после завершения совещания, поднимаясь из-за стола, Зеленский сказал, что сейчас позвонит Баканов по этому поводу "черта".
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