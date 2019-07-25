Годунок, которого Зеленский выгнал с заседания в Борисполе, нанял адвоката, чтобы судиться с "преЗЕдентом"

25 июля, 2019, 15:36

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок нанял адвоката, чтобы судиться с президентом Владимиром Зеленским по защите чести и достоинства

Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня подписал соглашение с известным и смелым адвокатом Дмитрием Кальком. Все остальные боятся судиться против ПреЗЕдента. Мы настроены на победу в деле по защите моей чести, достоинства и деловой репутации, пострадавших от противоправных обвинений гаранта Конституции", - подписал фотографию Годунок.