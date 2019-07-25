Глава СБУ Баканов принес на встречу Зеленского с будущими нардепами "пустые папки"

25 июля, 2019, 19:43

На встречу президента Украины Владимира Зеленского с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа" пришел и.о. председателя СБУ Иван Баканов с пустыми папками

Об этом сообщает Радио Свобода.

Первым прокомментировал папки главы СБУ гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко, кандидат под номером 9 партии "Слуга народа", который проходит по ее спискам в новый парламент.

"В папочках были биографии кандидатов. Просто соблазнов очень много", - пояснил он.

Адвокат Александр Качура, 48-й номер в списке "Слуги народа", добавил, что на встрече с президентом всем напомнили о равенстве перед законом.

"Нас предупредили, что ответственность будет независимо от партийной принадлежности - закон один для всех", - отметил он.

Дмитрий Наталуха, 14-й номер в списке "Слуги народа", сказал, что Зеленский призвал будущих депутатов "не воровать, не идти на компромиссы с совестью, ни с чем другим ..."

Кроме того, по словам номера 17 пропрезидентской партии Андрея Геруса, "президент сказал, что надо быстро проводить реформы в интересах всего общества, чтобы реформы могли быстро изменить страну и каждый мог это почувствовать, чтобы через год имели другую страну".

Кроме вышеупомянутых лиц, среди присутствующих на встрече с президентом: лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, № 3 в списке президентской партии Ирина Венедиктова, № 24 в ее списке Сергей Кальченко - адвокат, который помог российскому актеру Федору Добронравову отменить запрет на въезд в Украину, Александр Скичко - украинский телеведущий, который баллотировался от партии Зеленского по 197-му округу в Черкасской и победил, Александр Дубинский - видеоблоггер и кандидат от "Слуги народа", который победил на 94-м округе, обойдя соратника експрезидента Петра Порошенко и самовыдвиженца Игоря Кононенко, Сергей Швец, который добыл победу для "Слуги народа" на 214-м округе в Киеве, Сергей Нагорняк - мажоритарщик от партии Зеленского, победивший на 199-м округе на Черкащине, Дмитрий Налетов - мажоритарщик от "Слуги народа", который на 144-м округе победил бывшего народного депутата Сергея Каплина и экс-мэра Полтавы Александра Мамая.

На встрече также присутствовали глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир.