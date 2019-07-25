ГБР сообщил о подозрении экс-судьи Запорожья из-за вынесения неправосудного решения

25 июля, 2019, 12:41

В 2017 году при рассмотрении гражданского дела бывший судья Заводского районного суда Запорожья вынес заведомо неправосудное решение, которое стало основанием для вывода из-под ареста недвижимого имущества

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, сообщили бывшему судье Заводского районного суда города Запорожья о подозрении в постановлении заведомо неправосудного решения, повлекшего тяжкие последствия.

Отмечается, что в 2017 году при рассмотрении гражданского дела подозреваемый вынес заведомо неправосудное решение, которое стало основанием для вывода из-под ареста недвижимого имущества. Такое решение привело к тяжелым последствиям.

"Во время досудебного расследования лицо, которое было признано потерпевшей, обратилась с жалобой на действия судьи в Высший совет правосудия, по решению которой он был уволен с занимаемой должности. Сейчас следствие продолжается, проверяются факты вынесения других возможных заведомо неправосудных решений", - сообщили в ГБР.

Экс-судьи инкриминируется вынесения заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления, повлекшие тяжкие последствия (ч.2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.