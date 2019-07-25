Фаны требуют гнать экс-футболиста "Шахтера" с "Челси"

25 июля, 2019, 16:19

Болельщики "Челси" возмущены, что лондонский клуб предложил новый контракт экс-полузащитнику "Шахтера" Виллиану

Об этом сообщает The Times .

Хавбек сборной Бразилии Виллиан близок к продлению контракта с английским клубом еще на два года. Между тем, многие фанаты "Челси" в социальных сетях недовольны этой новостью и считают, что 30-летний бразилец не заслуживает нового контракта.

В прошлом сезоне Виллиан сыграл за "Челси" 56 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 14 результативных передач.

Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".