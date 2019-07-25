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Espreso.tvОбществоFacebook удалил аккаунты из России, через которые пытались очернить усопших украинских журналистов

Facebook удалил аккаунты из России, через которые пытались очернить усопших украинских журналистов


фото: detector.media
Команда кибербезопасности Facebook удалила группу аккаунтов из России, которые злоупотребляли соцсетью для распространения ложных тезисов

Об этом заявил глава кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер, передает Главком .

Facebook зафиксировал сеть, которая состояла из 18 аккаунтов, 9 страниц и 3 группы, в которых в сумме было около 80 тыс. подписчиков. Сеть занималась публичным обсуждением ситуации в Украине, при этом находилась она в России.

"Страницы, группы и аккаунты работали над тем, чтобы очернить усопших украинских журналистов и они пользовались разными методами, для того что бы увеличить популярность мыслей, которые они распространяли, для того, что бы они выглядели более популярными, чем оно есть на самом деле. Руководители сети в основном размещали информацию об украинской политике и новости включая такие темы как отношения между Россией и Украиной, а также они занимались критикой Украинского государства", - подчеркнул Глейхер.

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