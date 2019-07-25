Екс-замначальника полиции Одесской области скрывается, - САП

25 июля, 2019, 18:08

Екс- заместитель бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина Константин Гейко, которого раньше задержало НАБУ - пропал

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Facebook.

В САП отметили, что сейчас принимаются меры для установления местонахождения экс-заместителя Головина.

"Сейчас досудебное расследование продолжается. Принимаются меры для установления местонахождения заместителя руководителя ГУ ЧП, которому также сообщено о подозрении по ч.5 ст. 191 УК Украины в порядке, предусмотренном УПК Украины для вручения сообщений, через укрытия последнего", - указано в сообщении.

В дополнение, следствие установило, что руководитель предприятия, которому были переданы табачные изделия, пока скрывается за границей.