Экс-футболист сборной Украины из Бразилии стал тренером "Металлиста"
Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста 1925" .
Тренерский штаб харьковского "Металлиста 1925" пополнился опытным специалистом - Галовським де Ласерда Эдмаром. Бразилец с украинским паспортом станет одним из тренеров команды. Он принял приглашение основателя клуба Сергея Стороженко и вошел в тренерский штаб команды.
"Очень рад снова провернуться в Харьков, увидеть друзей и единомышленников. Рад приглашению Сергея Михайловича, хочу как можно скорее увидеть болельщиков нашей команды", - сказал Эдмар.
Эдмар подписал контракт (срок пока не сообщается) и стал ассистентом Андрея Демченко в штабе "Металлиста 1925".
Ранее Эдмар был лидером "Металлиста", впоследствии получил вызов в национальную сборную Украины, а два года назад стал игроком молодой команды "Металлист 1925". Хавбек также выступал за симферопольскую "Таврию".
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