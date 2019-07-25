Экс-футболист сборной Украины из Бразилии стал тренером "Металлиста"

25 июля, 2019, 09:17

Экс-полузащитник сборной Украины Эдмар присоединился к тренерскому штабу "Металлиста 1925"

Об этом сообщает официальный сайт "Металлиста 1925" .

Тренерский штаб харьковского "Металлиста 1925" пополнился опытным специалистом - Галовським де Ласерда Эдмаром. Бразилец с украинским паспортом станет одним из тренеров команды. Он принял приглашение основателя клуба Сергея Стороженко и вошел в тренерский штаб команды.

"Очень рад снова провернуться в Харьков, увидеть друзей и единомышленников. Рад приглашению Сергея Михайловича, хочу как можно скорее увидеть болельщиков нашей команды", - сказал Эдмар.

Эдмар подписал контракт (срок пока не сообщается) и стал ассистентом Андрея Демченко в штабе "Металлиста 1925".

Ранее Эдмар был лидером "Металлиста", впоследствии получил вызов в национальную сборную Украины, а два года назад стал игроком молодой команды "Металлист 1925". Хавбек также выступал за симферопольскую "Таврию".