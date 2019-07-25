Ефремов прибыл в Киев, на него надели электронный браслет

25 июля, 2019, 15:31

Александр Ефремов, который недавно вышел из СИЗО, уже прибыл в Киев

Об этом сообщил " Сегодня" адвокат Ефремова Евгения Солодко.

"Он в Киеве, браслет одетый", - отметил Солодко.

Напомним, Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения обвиняемому в терроризме Александру Ефремову с содержания под стражей на домашний арест.

24 июля он вышел из СИЗО

Александра Ефремова подозревают в преступлениях по ч. 3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 и ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УК.

Ефремова задержали 30 июля 2016 году в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 13 января 2017 года Ефремова из Киева конвоировали в СИЗО в Старобельске Луганской области.