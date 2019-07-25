Доллар подешевел на 11 копеек
25 июля, 2019, 08:49
В четверг, 25 июля, $ 1 стоит 25,52 грн
Об этом говорится на сайте НБУ.
Евро продолжает падать в цене: подешевело на 21 копейку. Поэтому 25 июля 1 евро стоит 28,43 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $ 1 покупают за 25,60грн, продают - 25,70 грн.
Евро на "черном рынке" скупают за 28,60 грн, продают - 28,75 грн.
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