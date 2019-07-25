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Espreso.tvОбществоДоллар подешевел на 11 копеек

Доллар подешевел на 11 копеек

В четверг, 25 июля, $ 1 стоит 25,52 грн

Об этом говорится на сайте НБУ.

Евро продолжает падать в цене: подешевело на 21 копейку. Поэтому 25 июля 1 евро стоит 28,43 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там $ 1 покупают за 25,60грн, продают - 25,70 грн.

Евро на "черном рынке" скупают за 28,60 грн, продают - 28,75 грн.

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