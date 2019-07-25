Дефицит госбюджета за полгода составил 872 млн грн

25 июля, 2019, 18:03

Государственный бюджет за январь-июнь 2019 года выполнен с дефицитом, в 11 раз меньшим, чем за аналогичный период прошлого года

Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы Украины.

Государственный бюджет Украины за январь-июнь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 871,6 млн грн, что в 11 раз ниже дефицита за аналогичный период прошлого года.

Сводный бюджет за этот период выполнен с профицитом 21,062 млрд грн, что вдвое больше показателя годом ранее.

Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн. Национальный банк Украины в мае-июне полностью перечислил в госбюджет прибыль за прошлый год в сумме 64,9 млрд грн.