Цимбалюк, участвовавшему в спецоперации СБУ по "убийству Бабченко" вручили подозрение из-за угрозы журналисту

25 июля, 2019, 21:29

Волонтеру Алексею Цимбалюку, который участвовал в инсценировке СБУ убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, вручили подозрение в угрозах или насилии в отношении журналиста

Об этом сообщил Маси Найем в заметке на Facebook.

"Подозрение вручили за перебранку с человеком, который теперь называет себя журналистом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, во время акции на Майдане Независимости против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария 2 июля этого года", - написал Найем.

По его словам, Владислав Бовтрук сам же и начал спор. Он крикнул Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать, "Иди на *уй, бандера".

"Алексей Цимбалюк пришел сам в участок Шевченковского УП ГУ ЧП в городе Киеве по улице Прорезной, 12б. И это несмотря на то, что даже в подозрении указан другой адрес регистрации", - написал Найем.

Также в отделении полиции Алексей заявил о том, что в действиях Владислава Бовтрука он видит оскорбление его (Алексея) национальной чести и достоинства в сочетании с угрозами".