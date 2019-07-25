Цимбалюк, участвовавшему в спецоперации СБУ по "убийству Бабченко" вручили подозрение из-за угрозы журналисту
Об этом сообщил Маси Найем в заметке на Facebook.
"Подозрение вручили за перебранку с человеком, который теперь называет себя журналистом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, во время акции на Майдане Независимости против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария 2 июля этого года", - написал Найем.
По его словам, Владислав Бовтрук сам же и начал спор. Он крикнул Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать, "Иди на *уй, бандера".
"Алексей Цимбалюк пришел сам в участок Шевченковского УП ГУ ЧП в городе Киеве по улице Прорезной, 12б. И это несмотря на то, что даже в подозрении указан другой адрес регистрации", - написал Найем.
Также в отделении полиции Алексей заявил о том, что в действиях Владислава Бовтрука он видит оскорбление его (Алексея) национальной чести и достоинства в сочетании с угрозами".
- Отметим, что ранее Алексей Цимбалюк был иеродиаконом в Украинской православной церкви Московского патриархата, затем перешел в Киевский патриархат. Некоторое время Цимбалюк был монахом, а позже пошел волонтером в АТО, в медбатальон "Госпитальеры".
- Вечером 29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Позже оказалось, что Бабченко жив, а "убийство" инсценировала СБУ, чтобы предупредить настоящее преступление и задержать заказчика.
- Якобы российские спецслужбы завербовали Германа, который нанял для убийства бывшего АТОвца. А тот помог СБУ - и отчитался организатору, что "убийство произошло".
- Алексей Цимбалюк назвал себя АТОвцем-исполнителем "убийства" Бабченко. В СБУ сначала отрицали участие Цимбалюка, а позже подтвердили.
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