//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦимбалюк, участвовавшему в спецоперации СБУ по "убийству Бабченко" вручили подозрение из-за угрозы журналисту

Цимбалюк, участвовавшему в спецоперации СБУ по "убийству Бабченко" вручили подозрение из-за угрозы журналисту

Волонтеру Алексею Цимбалюку, который участвовал в инсценировке СБУ убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, вручили подозрение в угрозах или насилии в отношении журналиста

Об этом сообщил Маси Найем в заметке на Facebook.

"Подозрение вручили за перебранку с человеком, который теперь называет себя журналистом "Страна.юа" Владиславом Бовтруком, во время акции на Майдане Независимости против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария 2 июля этого года", - написал Найем.

По его словам, Владислав Бовтрук сам же и начал спор. Он крикнул Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать, "Иди на *уй, бандера".

"Алексей Цимбалюк пришел сам в участок Шевченковского УП ГУ ЧП в городе Киеве по улице Прорезной, 12б. И это несмотря на то, что даже в подозрении указан другой адрес регистрации", - написал Найем.

Также в отделении полиции Алексей заявил о том, что в действиях Владислава Бовтрука он видит оскорбление его (Алексея) национальной чести и достоинства в сочетании с угрозами".

 
  • Отметим, что ранее Алексей Цимбалюк был иеродиаконом в Украинской православной церкви Московского патриархата, затем перешел в Киевский патриархат. Некоторое время Цимбалюк был монахом, а позже пошел волонтером в АТО, в медбатальон "Госпитальеры".
  • Вечером 29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Позже оказалось, что Бабченко жив, а "убийство" инсценировала СБУ, чтобы предупредить настоящее преступление и задержать заказчика.
  • Якобы российские спецслужбы завербовали Германа, который нанял для убийства бывшего АТОвца. А тот помог СБУ - и отчитался организатору, что "убийство произошло".
  • Алексей Цимбалюк назвал себя АТОвцем-исполнителем "убийства" Бабченко. В СБУ сначала отрицали участие Цимбалюка, а позже подтвердили.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

25 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать