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Espreso.tvМирБелый дом: США планируют новые санкции против России

Белый дом: США планируют новые санкции против России

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России в связи с ее поддержкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Об этом заявил в среду Эллиот Абрамс, представитель Белого дома в Венесуэле, сообщает AFP .

"Давление будет продолжаться, завтра у нас будет больше санкций ... Что касается России, мы все еще думаем о том, какие санкции применить, индивидуальные или отраслевые", - сказал Абрамс.

В ходе конференции, организованной аналитическим центром "Фонд защиты демократий", Абрамс заявил, что Вашингтон также усилит давление на Кубу за ее действия в Венесуэле, направленные на поддержку Мадуро.

Вашингтон наложил нефтяное эмбарго на Каракас, неоднократно призывал Москву отказаться от поддержки Николаса Мадуро. Россия отклонила эти призывы, обвинив США в желании провести переворот в Венесуэле в нарушение международного права.

Администрация президента Дональда Трампа с января продолжает усиливать санкционные меры против Венесуэлы, после того, как Вашингтон вместе с 50 другими странами мира признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным лидером страны. Россия, Северная Корея и Куба продолжают поддерживать Мадуро.

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