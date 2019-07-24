Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс, - советник
24 июля, 2019, 10:30
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот
Об этом политический советник президента Никита Потураев заявил в эфире телеканала ATR.
"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это не было. В Крыму, я имею в виду, под оккупацией, под репрессиями. Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Он не воспринимает пыток, трусости, слабости ", - сказал Потураев.
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