//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс, - советник

Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс, - советник

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот

Об этом политический советник президента Никита Потураев заявил в эфире телеканала ATR.

"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это не было. В Крыму, я имею в виду, под оккупацией, под репрессиями. Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Он не воспринимает пыток, трусости, слабости ", - сказал Потураев.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 июля, 2019 среда

больше новостей

24 июля, 2019 среда

23 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать