Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс, - советник

24 июля, 2019, 10:30

Об этом политический советник президента Никита Потураев заявил в эфире телеканала ATR.

"Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой. Это было бы предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это не было. В Крыму, я имею в виду, под оккупацией, под репрессиями. Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Он не воспринимает пыток, трусости, слабости ", - сказал Потураев.