Заместитель главы ЦИК: из-за нарушений на 50 округах откроют производства

24 июля, 2019, 18:44

Евгений Радченко говорит, что Центризбирком будет делать все, чтобы в 15-дневный срок были рассмотрены протоколы и объявлены результаты парламентских выборов

Об этом сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Окружные избирательные комиссии демонстрируют очень хорошую скорость и точность работы, 41 комиссия уже сдала протоколы. Уточненный протокол, например, по сравнению с президентскими выборами, гораздо меньше", - сообщил он.

ЦИК известно об обжаловании действий окружкомов в судах, и комиссия будет ждать их решения.

Отвечая на уточняющий вопрос, действия которых ОИК обжалуются, Радченко сказал: "50 и еще несколько округов, это пока решение об открытии производства. ЦИК более полной информации пока не имеет, поскольку это произошло буквально час назад, но мы знаем, что такое произошло. ЦИК ожидает окончательных решений судов".

При этом Радченко отметил, что Центризбирком будет делать все, чтобы в 15-дневный срок были рассмотрены протоколы и объявлены результаты.

По словам заместителя главы ЦИК, еще продолжается подсчет протоколов в одномандатных округах №210, №50.

"Есть еще вопросы в 47-м, в 207-м осталось принять несколько участков", - рассказал Радченко.

"Разница между кандидатами очень мала, их сторонники очень тщательно следят за каждым голосом и бюллетенем, поэтому такие серьезные задержки", - пояснил он.

Радченко напомнил, что предварительные результаты голосования отображаются на электронном табло в Центризбиркоме.

При этом он подчеркнул, что особых изменений на электронном табло ожидать не стоит. "Максимум, какие могут быть изменения - это по результатам бумажных протоколов с мокрыми печатями, которые привезут избирательные комиссии", - пояснил Радченко.