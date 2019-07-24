Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала 99,76% протоколов
24 июля, 2019, 23:11
По результатам обработки 99,76% протоколов голосования на выборах Верховной Рады Украины партия-победитель "Слуга народа" получила 43,17% поддержки избирателей
Об этом сообщает сайт ЦИК.
На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,02%), на третьем - ВО "Батькивщина" (8,18%), четвертое место занимает "Европейская солидарность" (8,11%).
Замыкает топ-5 партия Святослава Вакарчука "Голос" с результатом 5,83%.
Из партий, не преодолевших проходной барьер в 5%, больше избиратели больше всего поддержали "Радикальную партию Олега Ляшко" - 4,01%.
- Напомним, по данным национального экзит-пола "Слуга народа" набирает 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%, "Сила и честь" - 4,3%, "Оппозиционный блок - 3,3%," партия Шария "- 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана"- 2,2%.
- ЦИК не зафиксировала нарушений , способных повлиять на результаты парламентских выборов.
- КИУ заявил о вмешательстве Нацполиции в работу избиркома .
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