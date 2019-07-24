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Espreso.tvОбществоВыборы в Верховную Раду: ЦИК обработала 99,76% протоколов

Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала 99,76% протоколов

По результатам обработки 99,76% протоколов голосования на выборах Верховной Рады Украины партия-победитель "Слуга народа" получила 43,17% поддержки избирателей

Об этом сообщает сайт ЦИК.

На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,02%), на третьем - ВО "Батькивщина" (8,18%), четвертое место занимает "Европейская солидарность" (8,11%).

Замыкает топ-5 партия Святослава Вакарчука "Голос" с результатом 5,83%.

Из партий, не преодолевших проходной барьер в 5%, больше избиратели больше всего поддержали "Радикальную партию Олега Ляшко" - 4,01%.

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