Volvo отзывает в Украине дизельные авто
Об этом пишет Auto24 .
Отмечается, что это касается моделей Volvo S80, S60, V70, XC70, S60CC, V60, XC60, V60CC, S90, V90, V90CC, XC90, V40, V40CC.
Кампания связана с недавними результатами исследований Volvo Cars, которые обнаружили, что иногда пластиковый впускной коллектор двигателя может плавиться и деформироваться. В худшем случае есть вероятность возникновения возгорания с локализацией в отсеке двигателя.
Если владельцы вышеупомянутых моделей Volvo заметят что-нибудь необычное в работе двигателя, например, загорания лампочки неисправности двигателя, перебои в работе двигателя или потерю мощности двигателя, необходимо немедленно обратиться к местному дилеру.
Все владельцы автомобилей Volvo в Украине, подпадающих под действие сервисной кампании, будут приглашены к официальным дилерам для проведения корректирующих действий на безвозмездной основе.
Ранее сообщалось, что Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей из-за дефекта в двигателе, который может привести к возгоранию.
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