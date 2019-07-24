Volvo отзывает в Украине дизельные авто

24 июля, 2019, 08:48

Компания "Виннер Импортс Украина, Лтд", официальный импортер автомобилей Volvo в Украине, сообщила о сервисной кампании на модели с дизельными четырехцилиндровыми двигателями 2014-2019 годов

Об этом пишет Auto24 .

Отмечается, что это касается моделей Volvo S80, S60, V70, XC70, S60CC, V60, XC60, V60CC, S90, V90, V90CC, XC90, V40, V40CC.

Кампания связана с недавними результатами исследований Volvo Cars, которые обнаружили, что иногда пластиковый впускной коллектор двигателя может плавиться и деформироваться. В худшем случае есть вероятность возникновения возгорания с локализацией в отсеке двигателя.

Если владельцы вышеупомянутых моделей Volvo заметят что-нибудь необычное в работе двигателя, например, загорания лампочки неисправности двигателя, перебои в работе двигателя или потерю мощности двигателя, необходимо немедленно обратиться к местному дилеру.

Все владельцы автомобилей Volvo в Украине, подпадающих под действие сервисной кампании, будут приглашены к официальным дилерам для проведения корректирующих действий на безвозмездной основе.

Ранее сообщалось, что Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей из-за дефекта в двигателе, который может привести к возгоранию.