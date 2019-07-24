В зарубежной прессе присутствует многочисленная российская дезинформация относительно Украины, - СКУ
24 июля, 2019, 11:59
Миссия наблюдателей за парламентскими выборами в Украине Всемирного конгресса украинцев (СКУ) зафиксировала многочисленные примеры российской дезинформационной кампании против Украины в зарубежной прессе
Соответствующий отчет организация обнародовала на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина .
"Миссия ВКУ зафиксировала многочисленные примеры российской дезинформации об Украине и ее избирательных процессах в иностранных медиа", - говорится в отчете.
Так, миссия заметила различные дезинформационные рассказы и заявления во время парламентских выборов, которые распространяли на разных языках через традиционные и социальные медиа за пределами Украины.
В ВКУ отметили, что целевой аудиторией такой фейковых информации была иностранная аудитория.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют