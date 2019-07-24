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Espreso.tvОбществоВ зарубежной прессе присутствует многочисленная российская дезинформация относительно Украины, - СКУ

В зарубежной прессе присутствует многочисленная российская дезинформация относительно Украины, - СКУ


фото: reuters
Миссия наблюдателей за парламентскими выборами в Украине Всемирного конгресса украинцев (СКУ) зафиксировала многочисленные примеры российской дезинформационной кампании против Украины в зарубежной прессе

Соответствующий отчет организация обнародовала на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина .

"Миссия ВКУ зафиксировала многочисленные примеры российской дезинформации об Украине и ее избирательных процессах в иностранных медиа", - говорится в отчете.

Так, миссия заметила различные дезинформационные рассказы и заявления во время парламентских выборов, которые распространяли на разных языках через традиционные и социальные медиа за пределами Украины.

В ВКУ отметили, что целевой аудиторией такой фейковых информации была иностранная аудитория.

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