В зарубежной прессе присутствует многочисленная российская дезинформация относительно Украины, - СКУ

24 июля, 2019, 11:59

Миссия наблюдателей за парламентскими выборами в Украине Всемирного конгресса украинцев (СКУ) зафиксировала многочисленные примеры российской дезинформационной кампании против Украины в зарубежной прессе

Соответствующий отчет организация обнародовала на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина .

"Миссия ВКУ зафиксировала многочисленные примеры российской дезинформации об Украине и ее избирательных процессах в иностранных медиа", - говорится в отчете.

Так, миссия заметила различные дезинформационные рассказы и заявления во время парламентских выборов, которые распространяли на разных языках через традиционные и социальные медиа за пределами Украины.

В ВКУ отметили, что целевой аудиторией такой фейковых информации была иностранная аудитория.