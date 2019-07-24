//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Японии показали, как выглядят изготовленные из отходов медали Олимпиады-2020

В Японии показали, как выглядят изготовленные из отходов медали Олимпиады-2020


фото: tokyo2020.org
За год до старта Олимпиады-2020 в Токио представили медали Игр, которые изготавливают из переработанных гаджетов

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020 .

Автором дизайна олимпийских медалей выступил Дзюнити Каваниси. Особенностью наград является то, что частично они сделаны из переработанных гаджетов - смартфонов и планшетов. Японские власти организовали сбор ненужной электроники, и это позволило получить 32 кг золота, 3,5 тонны серебра и 2,2 тонны бронзы.

Вес каждой награды составит чуть больше 500 г. Дизайн выполнен с учетом японских традиций. На лицевой стороне каждой медали изображена эмблема Олимпиады и древнегреческая богиня Ника, на оборотной - надпись "Токио 2020".

На награде также присутствует традиционный японский узор итимацу из расположенных в шахматном порядке четырехугольников белого цвета и индиго. Со всех сторон его обрамляет трехмерный многогранный "вихрь". По замыслу различие форм геометрических фигур символизирует разнообразие культур в мире и концепции единства и многообразия.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 июля, 2019 среда

больше новостей

24 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать