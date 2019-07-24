В Японии показали, как выглядят изготовленные из отходов медали Олимпиады-2020

24 июля, 2019, 16:06

За год до старта Олимпиады-2020 в Токио представили медали Игр, которые изготавливают из переработанных гаджетов

Об этом сообщает официальный сайт Олимпиады-2020 .

Автором дизайна олимпийских медалей выступил Дзюнити Каваниси. Особенностью наград является то, что частично они сделаны из переработанных гаджетов - смартфонов и планшетов. Японские власти организовали сбор ненужной электроники, и это позволило получить 32 кг золота, 3,5 тонны серебра и 2,2 тонны бронзы.

Вес каждой награды составит чуть больше 500 г. Дизайн выполнен с учетом японских традиций. На лицевой стороне каждой медали изображена эмблема Олимпиады и древнегреческая богиня Ника, на оборотной - надпись "Токио 2020".

На награде также присутствует традиционный японский узор итимацу из расположенных в шахматном порядке четырехугольников белого цвета и индиго. Со всех сторон его обрамляет трехмерный многогранный "вихрь". По замыслу различие форм геометрических фигур символизирует разнообразие культур в мире и концепции единства и многообразия.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.