В Украине в июне ухудшился объем промышленного производства
24 июля, 2019, 11:03
Объемы промышленного производства в июне 2019 году в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 2,3%
Об этом сообщается в данных Государственной службы статистики.
За январь-июнь 2019 промпроизводство выросло на 0,5%.
За первые шесть месяцев в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 3%, в перерабатывающей промышленности - падение на 0,1%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха - падение на 1,5%.
- Напомним, промышленное производство в Украине в января 2019 года сократилось на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
-
Самую высокую среднюю заработную плату в промышленности Украины в прошлом году получали работники фармацевтической отрасли: до 18 075 грн по итогам года.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют