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Espreso.tvОбществоВ Украине в июне ухудшился объем промышленного производства

В Украине в июне ухудшился объем промышленного производства


фото: uprom.info
Объемы промышленного производства в июне 2019 году в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 2,3%

Об этом сообщается в данных Государственной службы статистики.

За январь-июнь 2019 промпроизводство выросло на 0,5%.

За первые шесть месяцев в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 3%, в перерабатывающей промышленности - падение на 0,1%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха - падение на 1,5%.

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