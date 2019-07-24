В Украине стало меньше агрохолдингов

24 июля, 2019, 11:38

Количество агрохолдингов в Украине за год уменьшилось на 8 компаний

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса .

За 2018 год количество таких компаний сократилось до 85 (из 93 компаний в 2017 году). Земельный банк, который ими обрабатывается, уменьшился с 5,95 млн га в 2017 году до 5,62 млн га в 2018-м.

Прошлый год не был очень удачным для большинства публичных аграрных холдингов Украины на фондовых рынках (на фондовых биржах пока торгуются акции 12 компаний).

Лишь нескольким публичным компаниям удалось улучшить свое положение.

Так, увеличить EBITDA по сравнению с 2017 годом удалось лишь 4 публичным агрохолдингам: IMC, AgroGeneration, Agroton и Agromino.

Совокупное значение EBITDA украинских публичных агрохолдингов уменьшилось за 2018 год на 19% - или на $ 204 млн в чистом выражении (с $ 1,05 млрд в 2017 году до $ 853, 6 млн в 2018 году).