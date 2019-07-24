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Espreso.tvОбществоВ Украине начали варить пиво "Ульяна", посвященное руководительнице МЗ Ульяне Супрун

В Украине начали варить пиво "Ульяна", посвященное руководительнице МЗ Ульяне Супрун

В Украине запустили лимитированную серию пива с изображением исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун

Напиток варят в львовской пивоварне Pravda. Цена за бутылку составляет 54 грн, передает Информатор.

На этикетке руководительницу МЗ изобразили в окружении таблеток и с кустом конопли в руках. Рядом изображены главные критики исполняющей обязанности министра - нардепы Мосийчук и Ляшко. Подпись этикетки сообщает, что: "нет безопасной дозы алкоголя".

Сама Ульяна Супрун пока не прокомментировала новость о напитке, лицом которого она стала. Производители утверждают, что выбрали министра здравоохранения для изображения на этикетке, поскольку Супрун - нехарактерная для украинской политики личность. К ее высказываниям часто относятся неоднозначно. Кто-то считает методы Ульяны прогрессивными, а советы уместны. А кто-то не склонен ей доверять.

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