В Украине начали варить пиво "Ульяна", посвященное руководительнице МЗ Ульяне Супрун
Напиток варят в львовской пивоварне Pravda. Цена за бутылку составляет 54 грн, передает Информатор.
На этикетке руководительницу МЗ изобразили в окружении таблеток и с кустом конопли в руках. Рядом изображены главные критики исполняющей обязанности министра - нардепы Мосийчук и Ляшко. Подпись этикетки сообщает, что: "нет безопасной дозы алкоголя".
Сама Ульяна Супрун пока не прокомментировала новость о напитке, лицом которого она стала. Производители утверждают, что выбрали министра здравоохранения для изображения на этикетке, поскольку Супрун - нехарактерная для украинской политики личность. К ее высказываниям часто относятся неоднозначно. Кто-то считает методы Ульяны прогрессивными, а советы уместны. А кто-то не склонен ей доверять.
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