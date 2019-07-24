В Турции в ДТП попал автобус с туристами, 30 пострадавших
"Хочу подтвердить, что речь идет о 38 граждан Польши, из которых 22 человека после чрезвычайного происшествия были перевезены каретами скорой помощи в различных госпиталей. Один человек из этих 22-х находится в состоянии, угрожает ее жизни ", - сообщила Сувара.
Состояние остальных лиц, добавила она, разное, люди находятся в нескольких местных госпиталях.
По уточненной информации МИД РП, по состоянию на утро среды в больницах остается семь пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Впрочем, их жизни ничего не угрожает.
ДТП с участием автобуса с польскими туристами произошла во вторник вечером в 17:30 по киевскому времени.
Представительница турфирмы Coral Travel Poland, которая организовала отдыха тур поляков в Турции, сообщила, что еще до полуночи 15 из 22-х пострадавших вернулись в свои отели.
Отмечается, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус упал в 20-метровое обрыв.
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