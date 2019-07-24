В Симферополе ограбили собор ПЦУ, - архиепископ Климент
24 июля, 2019, 14:53
В Симферополе ограбили Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины
Об этом сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, передает ATR .
Он рассказал, что собор разграбили во время его отсутствия. Это произошло после решения "суда" о передаче Кафедрального собора в "пользование" российского Минимущества Крыма.
"Это фотографии епархиального управления в Симферополе. Все церковные вещи украдены. Это сделали, пока меня не было в Симферополе", - рассказал Климент.
По словам архиепископа Климента, "Министерство имущественных и земельных отношений" Крыма начало "внутренний ремонт" помещений собора. Это произошло во время его отсутствия - когда он был в США на конференции по религиозной свободе.
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