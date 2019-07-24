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Espreso.tvОбществоВ Симферополе ограбили собор ПЦУ, - архиепископ Климент

В Симферополе ограбили собор ПЦУ, - архиепископ Климент


фото: atr
В Симферополе ограбили Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины

Об этом сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, передает ATR .

Он рассказал, что собор разграбили во время его отсутствия. Это произошло после решения "суда" о передаче Кафедрального собора в "пользование" российского Минимущества Крыма.

"Это фотографии епархиального управления в Симферополе. Все церковные вещи украдены. Это сделали, пока меня не было в Симферополе", - рассказал Климент.

По словам архиепископа Климента, "Министерство имущественных и земельных отношений" Крыма начало "внутренний ремонт" помещений собора. Это произошло во время его отсутствия - когда он был в США на конференции по религиозной свободе.

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