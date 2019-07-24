В Стамбуле изъяли более 270 млн фальшивых долларов
24 июля, 2019, 12:14
В турецком Стамбуле правоохранители изъяли 271 млн 150 тысяч фальшивых долларов
Как сообщает DHA , спецоперация проходила в одном из помещений типографии. Полицейские обнаружили секретные двери по электронной панелью.
В тайной комнате печатались и лежали пачками фальшивые деньги номиналом 50 и 100 долларов.
По данным полиции, эта сумма является рекордной за все время работы.
По факту изготовления фальшивых долларов задержали шесть человек.
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