В Соломенском районе столицы женщина упала под колеса автобуса
24 июля, 2019, 10:08
На остановке общественного транспорта автобус маршрута 3Т наехал на ногу женщины, упавшей под него
Об этом сообщают Вартови. Еспресо .
По словам водителя автобуса, на остановке он высадил пассажиров, уже закрыл двери и начал движение, и увидел как под колеса упала женщина. Он сразу нажал на тормоза, но автобус уже задней осью наехал на ногу женщины.
На место вызвали медиков "скорой", которые госпитализировали 69-летнюю пострадавшую с открытым переломом голени и большой кровопотерей.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства ДТП.
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