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Espreso.tvОбществоВ Соломенском районе столицы женщина упала под колеса автобуса

В Соломенском районе столицы женщина упала под колеса автобуса

На остановке общественного транспорта автобус маршрута 3Т наехал на ногу женщины, упавшей под него

Об этом сообщают Вартови. Еспресо .

По словам водителя автобуса, на остановке он высадил пассажиров, уже закрыл двери и начал движение, и увидел как под колеса упала женщина. Он сразу нажал на тормоза, но автобус уже задней осью наехал на ногу женщины.

На место вызвали медиков "скорой", которые госпитализировали 69-летнюю пострадавшую с открытым переломом голени и большой кровопотерей.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства ДТП.

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