В РФ задержали судно с 14 украинцами на борту
Об этом сообщает инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина, передает ТАСС.
"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала Ананьина.
По ее словам, трех украинцев отправили домой 23 июля. Вопрос отправки остальных членов экипажа домой решается.
Российский профсоюз моряков распространил информацию о задержании судна из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, сумма задолженности - $ 11,23 тыс.
По данным издания, судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбастранзитсервис"). Однако, на борту есть список сотрудников и других фирм.
По данным сайта "Донбастранзитсервиса", организация зарегистрирована в Украине, расположена в Мариуполе.
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