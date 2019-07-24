В РФ задержали судно с 14 украинцами на борту

24 июля, 2019, 21:36

14 граждан Украины находятся на борту задержанного в порту Ейска на Кубани судна Lizori, которое ходит под флагом Молдовы

Об этом сообщает инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина, передает ТАСС.

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала Ананьина.

По ее словам, трех украинцев отправили домой 23 июля. Вопрос отправки остальных членов экипажа домой решается.

Российский профсоюз моряков распространил информацию о задержании судна из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, сумма задолженности - $ 11,23 тыс.

По данным издания, судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбастранзитсервис"). Однако, на борту есть список сотрудников и других фирм.

По данным сайта "Донбастранзитсервиса", организация зарегистрирована в Украине, расположена в Мариуполе.