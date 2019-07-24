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Espreso.tvОбществоВ Раду прошла невестка певицы Оксаны Билозир

В Раду прошла невестка певицы Оксаны Билозир

Лариса Билозир победила на выборах в 15 округе в Винницкой области как самовыдвиженка

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Экономист с кандидатской степенью, Лариса Билозир училась в Брюсселе, глава общественной организации и лауреат конкурсов по благотворительности, пишет TabloID.

Она лауреат знаменитого конкурса "Женщина III тысячелетия". Осталось надеяться, что и вкус у нее лучше свекровь, которая любила попестрить в Раде своими веселыми костюмчиками.

Журналистка Татьяна Николаенко в 2014-м году писала, что Оксана Билозир пыталась продвинуть в Раду своего сына Андрея. Об этом она прямо просила Юрия Луценко, но тот в ответ посоветовал начать с горсовета.

Оксана Билозир в Facebook заявила, что гордится Ларисой.

Журналисты на фото Ларисы Билозир в соцсети заметили сумочку от Dior. Если она настоящая, стоит от $ 3 тыс.

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"Это был для меня вызов. Я пошла без партийной поддержки, как самовыдвиженка, и скажу вам откровенно, это было не легко. И, наверное, это был мой самый важный опыт в политике. Но теперь мне кажется, что я не боюсь ничего и никого, ни одной работы в мире ", - написала депутат в своем Instagram.

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