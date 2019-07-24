В Обухове голоса избирателей считали в кафе

24 июля, 2019, 11:31

Председатель одного из участков вместе с секретарем считали голоса в кафе Дома культуры города Обухов

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Следователи установили, что около 18:00 председатель одной из участковых избирательных комиссий вместе с секретарем составляли протоколы участка о подсчете голосов избирателей не на заседании избирательной комиссии, где предусмотрено законом, а в помещении кафе доме культуры города Обухов.

Полиция открыла уголовное производство по факту фальсификации избирательных документов и изъяла у работников участка протоколы в качестве вещественных доказательств.

Женщинам грозит заключение от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.