В Москве арестовали активиста, который помогал пленным морякам

24 июля, 2019, 10:24

В среду, 24 июля, на выходе из дома силовики схватили активиста Константина Котова

Об этом сообщила российская журналистка и волонтер Виктория Ивлева в Facebook.

"Только что на выходе своего дома был задержан мой друг активист Константин Котов. Задержал Костю 2 оперполк. Как они сказали, по требованию Тверского ОВД", - говорится в сообщении Ивлевой.

Отмечается, что это все, что Котов успел прокричать в телефон, который затем у него отобрали.

Пока неизвестно местонахождение активиста.

Константин Котов помогал Виктории Ивлевой с передачами в СИЗО Лефортово украинским военнопленным морякам. Активист выступает за освобождение пленников Кремля. В частности, во вторник, 23 июля, был на акции протеста, которая касалась приговора украинцу Павлу Грибу.