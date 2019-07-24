В Москве арестовали активиста, который помогал пленным морякам
24 июля, 2019, 10:24
В среду, 24 июля, на выходе из дома силовики схватили активиста Константина Котова
Об этом сообщила российская журналистка и волонтер Виктория Ивлева в Facebook.
"Только что на выходе своего дома был задержан мой друг активист Константин Котов. Задержал Костю 2 оперполк. Как они сказали, по требованию Тверского ОВД", - говорится в сообщении Ивлевой.
Отмечается, что это все, что Котов успел прокричать в телефон, который затем у него отобрали.
Пока неизвестно местонахождение активиста.
Константин Котов помогал Виктории Ивлевой с передачами в СИЗО Лефортово украинским военнопленным морякам. Активист выступает за освобождение пленников Кремля. В частности, во вторник, 23 июля, был на акции протеста, которая касалась приговора украинцу Павлу Грибу.
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