В Чехии автобус с украинцами попал в смертельное ДТП

24 июля, 2019, 21:19

ДТП произошло между поездом и микроавтобусом, в котором находились украинские работники. Погибла женщина

Об этом сообщает mukachevo.net.

Водитель микроавтобуса попытался быстро "проскочить" железнодорожный переезд и не реагировал на сигналы светофора.

"Транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Причина и Петровице. По информации чешских правоохранителей, водитель микроавтобуса не отреагировал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде и попытался проскочить его скорее поезд. Это не удалось ... В результате ДТП погибла женщина", - отмечается в сообщении.

Закарпатские СМИ сообщают, что умершая была родом из Тячевского района. Также в ДТП пострадал 20-летний парень из Виноградовского района.

По информации полицейских из Чехии, водитель после совершения ДТП пытался скрыться с места происшествия.