В аннексированном Крыму вместо статуи богини поставят бюст Ленину

24 июля, 2019, 09:07

В Никитском ботаническом саду статую богини Флоры заменят на бюст Ленина

Об этом сообщил заместитель директора Никитского ботанического сада Андрей Паштетський, передает Крим.Реалии.

Отмечается, что соответствующее решение принял крымский "суд", который постановил вернуть на место памятник Ленину. Инициатор судебного иска - председатель ялтинского отделения КПРФ, депутат ялтинского горсовета Иван Павличенко.

По словам Паштетського, скульптуру Флоры подарили на 200-летний юбилей Никитского ботанического сада в 2012 году.

"Тогда ее установили в честь 200-летия сада, приезжали все руководители Украины и АР Крым, все были довольны. Но ученый совет тогда забыла вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина. А с приходом России в 2014 году, все данные реестра передали в том же виде, и получилось, что сад самовольно демонтировал памятник культурного наследия. Хотя мы его никуда не выбросили, он стоит в 200 метрах от скульптуры Флоры в здании музея сада ... № - сказал директор ботсада.