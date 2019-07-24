Уникальный автокран на базе КрАЗ-7133 отгружен Метинвесту
Четырехосный шасси КрАЗ-7133-500 колесной формулы 8х4 компоновки «кабина над двигателем» предназначен для монтажа установок промышленного назначения, технологического оборудования и эксплуатации всеми видами дорог. Проектировщики шасси автомобиля КрАЗ-7133-500 руководствовались требованиями ПДД относительно максимально допустимой нагрузки на ось, что обеспечило выполнение технических норм во время передвижения КТС дорогами общего пользования без специального разрешения.
Технические характеристики нового транспортного средства: силовая установка включает 375-сильный двигатель Евро 5, агрегатированный с механической КПП и однодисковым сцеплением нажимного типа. Тип привода тормозной системы - пневматический от компрессора двигателя с системой ABS. Кабина бескапотной компоновки, с местом для отдыха, дневная низкая, с высоким уровнем комфорта, оборудована кондиционером. В ней - функциональная панель приборов, рулевой механизм интегрального типа со встроенным гидроусилителем, регулируемая рулевая колонка, электрические стеклоподъемники.
Крановая надстройка включает четырехсекционную стрелу длиной 34 метра, грузоподъемностью 40 тонн с углом поворота 360 °. Кабина машиниста - комфортная, с круговым остеклением, обеспечивающая видимость зоны работ при любой длине стрелы и угле ее наклона. Система управления крановыми операциями - стандартная, с приборами безопасности. В кабине крановщика установлено автономный обогреватель.
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