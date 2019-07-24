Уникальный автокран на базе КрАЗ-7133 отгружен Метинвесту

24 июля, 2019, 11:55

Самый мощный в Украине автокран КС-65719 с максимальной грузоподъемностью 40 тонн впервые установлен на бескапотном шасси КрАЗ-7133-500, что оптимально служит для монтажа крановой надстройки

Четырехосный шасси КрАЗ-7133-500 колесной формулы 8х4 компоновки «кабина над двигателем» предназначен для монтажа установок промышленного назначения, технологического оборудования и эксплуатации всеми видами дорог. Проектировщики шасси автомобиля КрАЗ-7133-500 руководствовались требованиями ПДД относительно максимально допустимой нагрузки на ось, что обеспечило выполнение технических норм во время передвижения КТС дорогами общего пользования без специального разрешения.

Технические характеристики нового транспортного средства: силовая установка включает 375-сильный двигатель Евро 5, агрегатированный с механической КПП и однодисковым сцеплением нажимного типа. Тип привода тормозной системы - пневматический от компрессора двигателя с системой ABS. Кабина бескапотной компоновки, с местом для отдыха, дневная низкая, с высоким уровнем комфорта, оборудована кондиционером. В ней - функциональная панель приборов, рулевой механизм интегрального типа со встроенным гидроусилителем, регулируемая рулевая колонка, электрические стеклоподъемники.

Крановая надстройка включает четырехсекционную стрелу длиной 34 метра, грузоподъемностью 40 тонн с углом поворота 360 °. Кабина машиниста - комфортная, с круговым остеклением, обеспечивающая видимость зоны работ при любой длине стрелы и угле ее наклона. Система управления крановыми операциями - стандартная, с приборами безопасности. В кабине крановщика установлено автономный обогреватель.