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Espreso.tvОбществоУмер звезда фильма "Бегущий по лезвию" Рутгер Гавер

Умер звезда фильма "Бегущий по лезвию" Рутгер Гавер

Актер Рутгер Гавер умер на 75-м году жизни в Нидерландах

Об этом сообщает Variety.

Актер умер от непродолжительной болезни у себя дома еще 19 июля.

По словам его агента Стива Кениса, актер умер в Нидерландах, где и был похоронен в 24 июля.

Гавер получил мировую известность благодаря фильмам "Бегущий по лезвию", "Ночные ястребы", "Достучаться до небес", "Город грехов" и многие другие.

 

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