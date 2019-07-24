Умер звезда фильма "Бегущий по лезвию" Рутгер Гавер

24 июля, 2019, 20:44

Актер Рутгер Гавер умер на 75-м году жизни в Нидерландах

Об этом сообщает Variety.

Актер умер от непродолжительной болезни у себя дома еще 19 июля.

По словам его агента Стива Кениса, актер умер в Нидерландах, где и был похоронен в 24 июля.

Гавер получил мировую известность благодаря фильмам "Бегущий по лезвию", "Ночные ястребы", "Достучаться до небес", "Город грехов" и многие другие.