Умер звезда фильма "Бегущий по лезвию" Рутгер Гавер
24 июля, 2019, 20:44
Актер Рутгер Гавер умер на 75-м году жизни в Нидерландах
Об этом сообщает Variety.
Актер умер от непродолжительной болезни у себя дома еще 19 июля.
По словам его агента Стива Кениса, актер умер в Нидерландах, где и был похоронен в 24 июля.
Гавер получил мировую известность благодаря фильмам "Бегущий по лезвию", "Ночные ястребы", "Достучаться до небес", "Город грехов" и многие другие.
Rutger Hauer, #BladeRunner co-star, dies at 75 https://t.co/42zEC4zvZe- Variety (@Variety) July 24, 2019
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