Украинец получил шанс реабилитироваться за позорный дебют в UFC
Об этом сообщает bigmarcel24 в Instagram.
Спивак, выступающий в супертяжелом весе, проведет свой второй бой в UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате) против Тая Туивасы в рамках турнира UFC 243, который состоится 6 октября в Мельбурне (Австралия).
Певец подписал контракт с UFC в апреле и уже провел дебютный поединок, в котором за 50 с проиграл американцу Уолту Харрису.
На счету Туивасы 5 боев в UFC, 3 победы и 2 поражения.
*** Fight Announcement *** Tai Tuivasa vs. Sergey Spivak UFC 243 in Melbourne, Australië. (Okt. 5, 2019). Marvel Stadium. Heavyweight Fight (265 lbs) Tai "Bam Bam" Tuivasa Record: 8-2 (UFC 3-2) Geb.Datum: 16 Maart 1993 Land: Australië. Twitter: @bambamtuivasa UFC Ranking: # 13 Gym: Lions High Performance Centre. Notable Wins: Andrei Arlovski, Cyril Asker & Rashad Coulter. UFC Titels: Geen. Wel 1 andere Titel. (Australian FC). Bonus: 1x Prestatie vd. Avond. Sergey "The Polar Bear" Spivak Record: 9-1 (UFC 0-1) Geb.Datum: 24 Januari 1995 Land: Oekraïne. Twitter: - UFC Ranking: - Gym: Polar Bear Team. Notable Wins: Tony Lopez, Travis Fulton & Ivo Cuk. UFC Titels: Geen. Wel 1 andere Titel. (WWFC). Bonus: Geen. #UFC #MMA #UFCMelbourne
- Напомним, 10 апреля украинский боец смешанных единоборств Сергей Спивак заключил контракт с престижным промоушеном MMA в мире - Абсолютным бойцовским чемпионатом.
- 5 мая Сергей Спивак провалил дебютный поединок в UFC и проиграл нокаутом на 50-й секунде.
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