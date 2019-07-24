Украинец получил шанс реабилитироваться за позорный дебют в UFC

24 июля, 2019, 17:26

Украинский боец смешанных единоборств Сергей Спивак, который проиграл дебютный поединок в UFC на 50-й секунде, проведет бой с австралийцем Таем Туивасой

Об этом сообщает bigmarcel24 в Instagram.

Спивак, выступающий в супертяжелом весе, проведет свой второй бой в UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате) против Тая Туивасы в рамках турнира UFC 243, который состоится 6 октября в Мельбурне (Австралия).

Певец подписал контракт с UFC в апреле и уже провел дебютный поединок, в котором за 50 с проиграл американцу Уолту Харрису.

На счету Туивасы 5 боев в UFC, 3 победы и 2 поражения.