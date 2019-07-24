Украинцы смогут проверять оригинальность лекарств через мобильное приложение
Об этом сообщается на сайте МЗ.
Соответствующее постановление правительства "О введении пилотного проекта по маркировке контрольными знаками и проведении мониторинга обращения лекарственных средств" было принято на заседании правительства 24 июля.
"С сентября этого года в аптеках появятся лекарственные средства со специальной маркировкой: 2D кодом на упаковке. Этот специальный код наносится при производстве лекарств на заводах, а данные об этом заносятся в единую государственную систему проведения мониторинга обращения лекарственных средств. В пилотном проекте могут участвовать производители, импортеры, дистрибьюторы лекарственных средств, учреждения здравоохранения, аптечные учреждения", - говорится в сообщении.
Пациенты смогут проверить лекарства, просканировав код через мобильное приложение. Ожидается, что приложение будет доступно в конце года.
После сканирования на экране смартфона появится информация о конкретном лекарственном средстве, в частности, не является ли препарат фальшивым, просроченным или ввезенным в страну с нарушением норм.
Такое кодирование позволит государству отслеживать всю цепочку поставки лекарств - от производства или импорта до продажи в аптеке, и своевременно реагировать на нарушения. Все эти транзакции будут включены в общую базу данных, включая серию лекарств и дату производства.
Необходимые изменения будут внедряться в течение 2019-2023 годов. На первом этапе, который уже стартовал и продлится до конца 2020 года, запускается пилотный проект и оценивается его эффективность, внедряется электронная база данных и автоматизированная система проведения мониторинга обращения лекарственных средств, проводятся консультации с производителями лекарств и потребителями.
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