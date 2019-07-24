Украинцы смогут проверять оригинальность лекарств через мобильное приложение

24 июля, 2019, 18:50

С 1 сентября 2019 года на упаковках препаратов начнет появляться специальная маркировка, по которой можно будет проверить оригинальность препарата

Об этом сообщается на сайте МЗ.

Соответствующее постановление правительства "О введении пилотного проекта по маркировке контрольными знаками и проведении мониторинга обращения лекарственных средств" было принято на заседании правительства 24 июля.

"С сентября этого года в аптеках появятся лекарственные средства со специальной маркировкой: 2D кодом на упаковке. Этот специальный код наносится при производстве лекарств на заводах, а данные об этом заносятся в единую государственную систему проведения мониторинга обращения лекарственных средств. В пилотном проекте могут участвовать производители, импортеры, дистрибьюторы лекарственных средств, учреждения здравоохранения, аптечные учреждения", - говорится в сообщении.

Пациенты смогут проверить лекарства, просканировав код через мобильное приложение. Ожидается, что приложение будет доступно в конце года.

После сканирования на экране смартфона появится информация о конкретном лекарственном средстве, в частности, не является ли препарат фальшивым, просроченным или ввезенным в страну с нарушением норм.

Такое кодирование позволит государству отслеживать всю цепочку поставки лекарств - от производства или импорта до продажи в аптеке, и своевременно реагировать на нарушения. Все эти транзакции будут включены в общую базу данных, включая серию лекарств и дату производства.

Необходимые изменения будут внедряться в течение 2019-2023 годов. На первом этапе, который уже стартовал и продлится до конца 2020 года, запускается пилотный проект и оценивается его эффективность, внедряется электронная база данных и автоматизированная система проведения мониторинга обращения лекарственных средств, проводятся консультации с производителями лекарств и потребителями.