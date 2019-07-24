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Espreso.tvОбществоУкраина в четверг будет чуть ли не самой прохладной страной Европы, - синоптик

Украина в четверг будет чуть ли не самой прохладной страной Европы, - синоптик


фото: nashkiev
В четверг, 25 июля, в Украине будет практически идеальная погода, периодические дожди и умеренное тепло

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

В четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на Севере, Востоке, в Центре. На Западе дожди ожидаются локальными центрами и незначительные.

В южной части Украины в четверг предполагается сухая солнечная погода.

Температура воздуха днем 25 июля будет колебаться в пределах + 22 + 26 градусов, на юге + 25 + 29 градусов.

В Киеве 25-го июля вероятный кратковременный дождь и гроза. Скорее - днем, ночью будет сухо. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов.

 

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