Украина в четверг будет чуть ли не самой прохладной страной Европы, - синоптик
24 июля, 2019, 11:39
В четверг, 25 июля, в Украине будет практически идеальная погода, периодические дожди и умеренное тепло
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.
В четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на Севере, Востоке, в Центре. На Западе дожди ожидаются локальными центрами и незначительные.
В южной части Украины в четверг предполагается сухая солнечная погода.
Температура воздуха днем 25 июля будет колебаться в пределах + 22 + 26 градусов, на юге + 25 + 29 градусов.
В Киеве 25-го июля вероятный кратковременный дождь и гроза. Скорее - днем, ночью будет сухо. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов.
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