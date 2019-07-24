Украина будет предлагать МВФ смягчить требования по ценам на газ, - Герус
Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус накануне заседания правительства 24 июля, передает Лига.Бизнес .
"Переговоры будут в сентябре, и позиция такова, чтобы была более мягкая позиция (МВФ - ред.) по ценам на газ и либерализации рынка газа", - сообщил Герус.
В то же время он подчеркнул, что Украина не отказывается от своих обязательств по введению рыночных цен на газ для населения, однако такой переход необходимо делать постепенно.
"Это будут обычные переговоры, и будут вопросы, как лучше либерализовать рынок газа, как лучше выстроить свободный, конкурентный рынок, чтобы от этого выиграли потребители", - добавил Герус.
Отметим, что согласно договоренностям Украины с Международным валютным фондом и постановления о ПСО (государственное регулирование цен на газ для населения), с 1 мая цены на газ для населения должны были вырасти до 9850 грн за тысячу кубометров, а с 1 января 2020 - к 12300 грн за тысячу кубометров.
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