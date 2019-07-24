Укравтодор уже отремонтировал половину от запланированных на этот год дорог
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
В 2019 году был запланирован ремонт на 319 объектах, в частности на GO Highway; Н-31 Днепр-Решетиловка; Н-14 Николаев-Кропивницкий; Н-11 Днепр-Кривой Рог-Николаев, М-15 Одесса-Рени; Р-51 Мерефа-Лозовая-Павлоград; Н-08 Запорожье-Мариуполь, М-01 Киев-Чернигов и другие.
"Благодаря стабильному финансированию, которое обеспечивает Дорожный фонд, увеличению конкуренции на рынке подрядных компаний, проведению 100% тендеров на площадке ProZorro, - количество отремонтированных и построенных дорог в Украине будет расти. Поэтому имеем европейские механизмы дальнейшего развития сегмента дорожного строительства и хорошую динамику выполнения работ", - прокомментировал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.
Напомним, согласно утвержденной Правительством Программы развития дорог на 2018-2022 гг, за 5 лет Укравтодор планирует обеспечить качественный проезд по дорогам государственного значения между областными центрами страны.
За предыдущие три года было восстановлено 6800 дорог государственного и местного значения, что превышает объемы ремонтов предыдущих 10 лет (2005-2015 гг).
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