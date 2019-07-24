Убийство Гандзюк: ГПУ остановила следствие в отношении Мангера и Левина

24 июля, 2019, 16:31

Генпрокуратура остановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина

Об этом сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на постановление, которое оказалось в распоряжении редакции.

Как свидетельствует документ, Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его из-за того, что один из них, Алексей Левин, находится в розыске. И относительно него пока нет возможности проводить следственные действия в Украине. Решение принято на основании статьи 280 Уголовного кодекса - "в связи с объявлением его в розыск и имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества".

По версии официального следствия, Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекшее ее смерть. Сейчас они являются главными подозреваемыми в преступлении против херсонской активистки.

И представительница семьи Гандзюк, и защита Мангера пока возразили против такого решения Генеральной прокуратуры.

Постановление ГПУ странное и неоднозначное, считают защитники подозреваемого Владислава Мангера. "По КПК действительно предусматривается возможность так называемой остановки уголовного производства на срок, необходимый для розыска подозреваемого. Но уголовное производство останавливается только в отношении такого подозреваемого (Левина - ред.). То есть если человек действительно скрывается от следствия, то сроки для проведения следствия останавливаются именно для того, чтобы найти человека, чтобы не было такого, что лицо просто год отсиделось где-то за границей, и потом его не смогли привлечь к ответственности. В то же время в данном производстве скрывается лишь Левин, но останавливается производство в отношении Мангера ", - сказал адвокат Дмитрий Ильченко.

Адвокаты будут обжаловать это постановление и требовать, чтобы производство остановили только по Левину, а дело Мангера передали в суд или закрыли.

Сторона потерпевших категорически не согласна с остановкой досудебного расследования, заявила представительница семьи Гандзюк Евгения Закревская.

"Больше всего нас беспокоит то, что производство остановили, не продлив сроки досудебного расследования", - сказала она. По ее словам, существует риск того, что подозреваемые теперь избегут наказания.

Адвокат пояснила, что в соответствии со статьей 219 Уголовно-процессуального кодекса, расследование может длиться максимум год с момента уведомления человеку о подозрении и не более 18 месяцев с начала расследования. Однако во время последнего продления срока досудебного расследования по подозрению Левину и Мангеру, по словам Закревской, следствие допустило ошибки. И рассчитало этот срок с даты предъявления первого подозрения исполнителям - 3 августа прошлого года, а не Левину и Мангеру. Организаторам же подозрения объявили значительно позже, зимой: Левину - в декабре прошлого года, а Мангеру - в феврале 2019-го. И теперь, по ее убеждению, этот срок ошибочно отчисляют не с декабря, а с августа.