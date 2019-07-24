Тарифы на холодную воду могут вырасти на 15% - Герус

24 июля, 2019, 16:25

Водоканалы на фоне повышения цен на электроэнергию для промышленности в результате запуска рынка электроэнергии с 1 июля хотят увеличить тарифы на холодное водоснабжение на 15%

Об этом журналистам сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус после заседания правительства, передает УНИАН.

"Для украинских предприятий на 30% выросла цена на электроэнергию. Для многих это является проблемой. В первую очередь - для водоканалов. Они уже приходят и просят повысить тариф на холодную воду для населения ... Водоканалы уже хотят повысить тариф на холодную воду на 15 % ", - сказал он.

Герус добавил, что повышение цены на электроэнергию стало проблемой для теплогенерирующих и экспортных предприятий.

По его словам, есть несколько вариантов решения проблемы роста цены на электроэнергию для промышленности. В частности, этому может поспособствовать отдельное постановление Кабинета министров о возложении специальных обязательств или решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Также он назвал как вариант решения проблемы формирование цены на электричество на сутки вперед и решение по тарифу от "Укрэнерго".

По словам Геруса, если эти механизмы будут задействованы, то уже с 1 сентября цены на электричество для промышленности могут снизиться.