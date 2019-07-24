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Espreso.tvОбществоТарифы на холодную воду могут вырасти на 15% - Герус

Тарифы на холодную воду могут вырасти на 15% - Герус


фото: bc-news
Водоканалы на фоне повышения цен на электроэнергию для промышленности в результате запуска рынка электроэнергии с 1 июля хотят увеличить тарифы на холодное водоснабжение на 15%

Об этом журналистам сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус после заседания правительства, передает УНИАН.

"Для украинских предприятий на 30% выросла цена на электроэнергию. Для многих это является проблемой. В первую очередь - для водоканалов. Они уже приходят и просят повысить тариф на холодную воду для населения ... Водоканалы уже хотят повысить тариф на холодную воду на 15 % ", - сказал он.

Герус добавил, что повышение цены на электроэнергию стало проблемой для теплогенерирующих и экспортных предприятий.

По его словам, есть несколько вариантов решения проблемы роста цены на электроэнергию для промышленности. В частности, этому может поспособствовать отдельное постановление Кабинета министров о возложении специальных обязательств или решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Также он назвал как вариант решения проблемы формирование цены на электричество на сутки вперед и решение по тарифу от "Укрэнерго".

По словам Геруса, если эти механизмы будут задействованы, то уже с 1 сентября цены на электричество для промышленности могут снизиться.

  • Напомним, 1 июля в Украине была запущена новая модель рынка электроэнергии . Это было предусмотрено законом "О рынке электрической энергии", который Рада приняла в апреле 2017 года.

  • В связи с этим единственный покупатель и продавец электроэнергии - ГП Энергорынок - начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договоры между производителями и поставщиками / потребителями, биржи - рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

  • Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предусматривает снижение цены на электроэнергию для бытовых потребителей с 1 августа.

  • 24 июля Кабинет министров Украины поручил проверить цены на электроэнергию для промышленных потребителей с введением нового рынка электроэнергии.

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