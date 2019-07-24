Сирия заявила, что Израиль бьет по иранским позициям на Голанских высотах

24 июля, 2019, 09:33

Сирийское государственное телевидение в среду, 23 июля, заявило, что Израиль нанес удар по стратегическому району на юге Сирии, где размещены ополченцы, которых поддерживает Иран

Об этом пишет Reuters .

Отмечается, что удар был направлен в Тель-Хара, который долгое время был форпостом для российских войск, но позже был захвачен ополченцами, которых поддерживает Иран.

Государственное информационное агентство SANA позже заявило, что убытки были только материальным, погибших нет.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжать действовать против иранского укрепления в Сирии.