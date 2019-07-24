Синоптик рассказала, где в Украине пройдут грозовые дожди
24 июля, 2019, 06:30
В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, без осадков - на юге Украины
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
По прогнозу, на западе сегодня кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха – +21...+24.
На севере Украины тоже пройдет дождь, будут кратковременные ливни. Температура – +22...+24.
На востоке ожидаются локальные дожди и грозы, но теплее – +26...+27.
В центральной части существенные осадки маловероятны, но в отдельных районах кратковременные грозовые дожди. Температура +24...+26.
Лишь на юге - без осадков, ожидается много солнца, температура – +25...+29.
В Киеве кратковременные дожди с грозами, температура – +22...+24.
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