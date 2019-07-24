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Espreso.tvОбществоСиноптик рассказала, где в Украине пройдут грозовые дожди

Синоптик рассказала, где в Украине пройдут грозовые дожди


фото: 24 канал
В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, без осадков - на юге Украины

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе сегодня кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха – +21...+24.

На севере Украины тоже пройдет дождь, будут кратковременные ливни. Температура – +22...+24.

На востоке ожидаются локальные дожди и грозы, но теплее – +26...+27.

В центральной части существенные осадки маловероятны, но в отдельных районах кратковременные грозовые дожди. Температура +24...+26.

Лишь на юге - без осадков, ожидается много солнца, температура – +25...+29.

В Киеве кратковременные дожди с грозами, температура – +22...+24.

 

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