Синоптик рассказала, где в Украине пройдут грозовые дожди

24 июля, 2019, 06:30

В большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, без осадков - на юге Украины

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .

По прогнозу, на западе сегодня кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха – +21...+24.

На севере Украины тоже пройдет дождь, будут кратковременные ливни. Температура – +22...+24.

На востоке ожидаются локальные дожди и грозы, но теплее – +26...+27.

В центральной части существенные осадки маловероятны, но в отдельных районах кратковременные грозовые дожди. Температура +24...+26.

Лишь на юге - без осадков, ожидается много солнца, температура – +25...+29.

В Киеве кратковременные дожди с грозами, температура – +22...+24.