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Espreso.tvОбществоСвязанный с "референдумом" о создании "ДНР" экс-мэр Дружковки Гнатенко прошел в Раду

Связанный с "референдумом" о создании "ДНР" экс-мэр Дружковки Гнатенко прошел в Раду

Бывший мэр Дружковки, который вынес на голосование обращение в Донецкий облсовет относительно референдума о "ДНР", станет нардепом новой Рады

Об этом говорится в материале theБабеля.

В Донецке на 49 избирательном округе экс-регионал Валерий Гнатенко выиграл у экс-регионала Бориса Колесникова, который был депутатом V, VI и VII созывов.

Гнатенко баллотировался от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и набрал 37,8% голосов, а Колесников - 32,6%.

Гнатенко работал следователем Дружковского городского отделения милиции (Донецкая область), в 2006 году вступил в "Партию регионов" и возглавил ее Дружковское отделение. На местных выборах был избран мэром Дружковки. Через четыре года, в 2010, он снова пошел в мэры.

После Революции достоинства и бегства Виктора Януковича в Дружковке начались пророссийские митинги. Уже 2 марта на Октябрьской площади собрались жители с георгиевскими лентами и плакатами "Слава Беркута", "Нет бандеровским гестаповским упырям". К обеду люди отправились к зданию городского совета и потребовали установить на ней второй флаг - российский. К ним вышел Гнатенко.

"Без референдума мы [...] не можем никакое решение принять. Часть людей хотят этот флаг, другая - другой [имеются в виду флаги Украины и России над горсоветом], сегодня пришли люди, которые хотят поднять второй флаг. Чтобы не было беспорядков, мы даем возможность. Кто у вас готов подняться и повесить флаг? ", - цитирует издание Гнатенко.

Под возгласы "Россия" на крыше горсовета устанавливают второй флаг. Гнатенко продолжает быть мэром. Сепаратисты вешают на здание совета уже флаг "ДНР", а к вечеру на выезде из Дружковки устанавливают первый блокпост.

14 апреля Гнатенко провел сессию в горсовете. Он зачитал требование провести референдум о независимости "ДНР" и предложил обратиться в Донецк. Горсовет готов предоставить участки для голосования и помочь организовать референдум.

"В итоге Гнатенко выносит на голосование обращение в Донецкий областной совет по референдуму. Все депутаты голосуют за", -пишет автор.

С середины июня 2014 года городская газета "Дружковский рабочий" выходила с флагом "ДНР" на первой полосе. По городу ездили вооруженные люди; сторонников Украины пытали в подвалах.

"В отличие от Краматорска и Славянска, Дружковка не пострадает от боевых действий. После того как Игорь Гиркин уходит из Славянска в Донецк, 5 июля в Дружковку заходит Украинская военная техника и подразделения Национальной гвардии. Гнатенко объяснит, что помогать "днровцам" его заставили под дулами автоматов, и в 2015 году снова будет баллотироваться в мэры", - говорится в материале.

На выборах 25 октября 2015 года Гнатенко набрал 80 процентов голосов и вновь стал мэром. На этот раз он шел как самовыдвиженец, хотя всю кампанию и позже дружил с депутатом Олегом Недавой, который вошел в Раду как самовыдвиженец и сразу влился во фракцию БПП.

"После увольнения он нашел общий язык с АП, и его не трогали вообще. СБУ открывала уголовные производства, но за ним ничего серьезного не было. Активистов опросили, и все", - рассказал theБабелю дружковский активист Павел Островский.

 

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